di Emiliano Papillo

Gran colpo di mercato per il Città di Anagni Calcio del presidente Simone Pace, neopromosso in serie D. Ha raggiunto l'accordo con il portiere Giuseppe Stancampiano, 31 anni, di fatto ciociaro d'adozione, la moglie è di Tecchiena di Alatri, nell'ultima stagione in Lega Pro a Cuneo. La firma del contratto avverrà martedì. La trattativa è stata portata avanti dal ds anagnino Diego Tomassi. Stancampiano ha vinto la concorrenza con Danilo Sperduti altro portiere che era stato cercato dagli anagnini.



«Salvo sorprese clamorose sarò il nuovo portiere del Città di Anagni Calcio- ha spiegato in esclusiva al Messaggero, Giuseppe Stancampiano- per me è un grande onore, sono felicissimo, non vedo l'ora di firmare ed iniziare questa nuova avventura. Mi sento ciociaro visto che mia moglie è di Tecchiena di Alatri e qui abito anche se ho dovuto girare tutta l'Italia per giocare. Sarebbe anche un riavvicinamento a casa».



Nella sua carriera una bellissima esperienza a Ferentino ed una nella serie B spagnola a Cadice.



«Si a Ferentino sono stato benisismo. Poi ho girato molto l'Italia tanta serie D. Ho avuto questa esperienza in Spagna in serie B nel 2012-2013 grazie ad Alessandro Gaucci. Ero in vacanza, mi prospettò una prova e dopo quattro giorni firmai un triennale. Poi però ho dovuto fare solo una stagione, mia moglie era rimasta incinta non potevo stare troppo lontano e sono tornato in Italia. Ultime due stagioni ad Imola e Cuneo- ha aggiunto Stancampiano- In Piemonte sono stato benissimo accolto come un eroe. Una salvezza in Lega Pro storica per la città, una bellissima stagione. Appena mi ha chiamato l'Anagni non c'ho pensato due volte. Ci siamo incontrati, ho dato la massima disponibilità. Ho trovato una società seria, competente ed ambiziosa. L'accordo c'è manca solo di mettere nero su bianco. Lo faremo martedì salvo clamorosi colpi di scena. Ripeto sono felicissimo. Aspetto la firma per dichiararmi anagnino a tutti gli effetti».



Il ds Tomassi ha confermato la trattativa spiegando come sia stato importante l'intervento del patron Simone Pace per dare una svolta al passaggio del bravo portiere in biancorosso nella Città dei Papi.

