di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni attivissimo sul mercato. Dopo aver perfezionato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, la compagine della Città dei Papi guidata dal patron Simone Pace ha messo a segno altri tre importanti colpi di mercato. Si tratta del baby Francesco Di Vico, 17 anni centrocampista ex Romulea; Giacomo La Terra, laterale ex Anzio e della Rappresentativa Juniores, ma soprattutto il bomber Daniele Gragnoli, 24 anni, ex Giovanili di Parma ed Ascoli, maglia con la quale ha esordito in serie B, nell'ultima stagione all'Agnonese in D. Per gli ultimi due manca l'ufficialità, ma indicrezioni danno per conclusi gli affari.



«Per La Terra stiamo risolvendo il trasferimento con l'Anzio. Per quanto riguarda l'attaccante, invece, posso solo dire che ad Anagni arriverà un grande attaccante perchè la piazza lo merita - ha spiegato il ds del Città di Anagni, Diego Tomassi - Sarà una prima scelta perchè stiamo lavorando da settimane su un gran profilo che ha fatto anche il professionismo».

Attaccante a parte, Tomassi giudica già positivo il mercato biancorosso. «Il bilancio è positivo perchè con serietà e parsimonia stiamo chiudendo tutti gli obiettivi fissati tra il mister Manolo Liberati e la società. Crediamo molto nei ragazzi che abbiamo, soprattutto nel baby Di Vico un ragazzo veramente bravo. Abbiamo anche confermato in queste ore il difensore Matteo Villani».



Una campagna acquisti veramente super per gli anagnini che da matricola puntano a fare bene ed essere la vera sorpresa del campionato. Sono arrivati il portiere Giuseppe Stancampiano, il difensore Marco Contucci, i centrocampisti Andrea Galvanio, Enrico Tataranno, Andrea Fischetti, Giovanni Sili, l'attaccante Luca Di Giovanni ai quali si aggiungono appunto La Terra, Di Vico e Gragnoli. Dieci volti nuovi una vera rivoluzione. Tra i confermati spiccano i nomi di Alessio Pralini, Renato Lustrisismi, Domenico Stazi, Dolce e Lleshi. Una squadra molto ringiovanita rispetto alla passata stagione. Il 23 la preparazione inizierà a Paliano.

