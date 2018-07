di Emiliano Papillo

Primi test atletici oggi pomeriggio per il Città di Anagni. Poi, lunedì la squadra si ritroverà alle 16 al Tintisona di Paliano agli ordini di mister Manolo Liberati per avviare ufficialmente la stagione 2018-2019, che vedrà gli anagnini partecipare alla serie D. Da lunedì a giovedì si svolgerà un allenamento giornaliero (il pomeriggio), poi da venerdì fino al 13 agosto doppia seduta. Già giovedì 26 luglio prima partitella in famiglia, poi piu' in là sono previste amichevoli con Morolo e Paliano.



Intanto arriva un nuovo rinforzo per mister Manolo Liberati. Si tratta di Giacomo La Terra ex Anzio, anagnino doc. Salgono così a dieci i nuovi arrivi in casa dei ciociari. Una vera rivoluzione rispetto allo scorso anno. I nuovi rispondono ai nomi di Giuseppe Stancampiano portiere, Marco Contucci difensore, Andrea Galviano laterale, Enrico Tataranno, Francesco Di Vico, Giovanni Sili, ed ancora Luca Di Giovanni, Andrea Fischetti, Luca Di Giovanni ed appunto Giacomo La Terra.



Manolo Liberati, che squadre si troverà a guidare?

«Abbiamo costruito una squadra che è un mix di giovani e giocatori piu' esperti. Abbiamo fatto un lavoro certosino riuscendo ad ingaggiare giocatori che cercavamo e volevamo fortemente. Abbiamo scelto in base a caratteristiche tecniche ma anche caratteriali- ha spiegato il mister Manolo Liberati- pensiamo che tutti siano all'altezza della situazione ed anche i giovanisimi non sono stati scelti a caso. Dal mio modo di vedere nel calcio si è importante la tattica, il modulo, i numeri, ma ci sono altre cose importanti per vincere le partite. Innanzitutto a mio parere le partite si vincono e si perdono a centrocampo. Dobbiamo essere bravi ad aggredire gli spazi che ci lasceranno gli avversari ed a non concedere troppi spazi»



Mister, quali prospettive per la nuova stagione?

«Il primo obiettivo è quello di salvarci e mantenere la salvezza. Bisogna vincere piu' partite possibili, una volta raggiunto l'obiettivo possiamo toglierci qualche soddisfazione- ha aggiunto Liberati- c'è piena sintonia tra staff tecnico, giocatori e società ed il ds Diego Tomassi ha fatto un ottimo lavoro. Il mercato non è ancora chiuso ci manca qualcosa. Prenderemo qualcuno in difesa, un giovane poi siamo alla finestra se capita qualche affare la società non si tirerà indietro».



Oggi si parte con i test...

«Sì, abbiamo deciso di dividere i ragazzi in due gruppi. Saranno test atletici per verificare la condizione fisica, ma soprattutto un modo di conoscerci, l'inizio ufficiale della stagione sarà lunedì. Sono test su un campo ridotto non una vera preparazione. Per quanto riguarda il girone non abbiamo grosse preferene, ripeto abbiamo costruito una squadra che unita deve raggiungere l'obiettivo, la salvezza prima di tutto. Per farlo serve vincere le partite. Al di là degli schemi, la compattenza, il carattere ed alcuni comportamenti in campo saranno fondamentali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA