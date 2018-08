Il Città di Anagni esce dalla Coppa, Lustrissimi: «I rigori una lotteria»

di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni di mister Manolo Liberati è uscito dalla Coppa Italia per mano dell'Isernia che si è imposta sui ciociari per 5-4 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi in parità per 1-1 grazie alla reti di Di Giovanni su rigore per gli anagnini e Frabotta, ex Frosinone per i molisani. Città di Anagni con molti ragazzi arrivati negli ultimi giorni che sono rimasti in panchina o entrati a gara iniziata ed il bomber Daniele Gragnoli in tribuna per recuperare da un infortunio. Malgrado ciò ottima la gara degli anagnini soprattutto nella fase difensiva.

«E' stato un buon test per noi per la prima volta nella nuova stagione abbiamo affrontato una pari categoria dopo diverse gare amichevoli. Peccato l'elinazione da una competizione ufficiale come la Coppa Italia solo ai rigori- ha spiegato il capitano dell'Anagni, Renato Lustrissimi- Nel primo tempo siamo riusciti a tenere un buon ritmo di gioco e li abbiamo messi in difficoltà»

«Nel secondo tempo abbiamo avuto 10/15 minuti di black out dovuto anche al goal subito nei primissimi minuti. Forse è stato l'unico loro tiro in porta- ha aggiunto Lustrissimi-Negli ultimi venti minuti siamo riusciti a riprendere il pallino del gioco e ad avere una clamorosa occasione da rete con Di Giovanni- Poi i rigori sono una lotteria e non sempre chi merita vince. Ci sono diversi aspetti positivi ed altri su cui dovremo lavorare. A mio parere la prestazione è stata ottima. Ora è il momento di riabbassare la testa ed allenarci per farci trovare pronti il 16 settembre. Non abbiamo rischiato quasi nulla tranne che su disattenzioni o errori nostri quando gli abbiamo concesso qualche spazio».

