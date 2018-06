di Emiliano Papillo

Festa grande ieri pomeriggio per il Città di Anagni del presidente onorario Simone Pace, neopromosso in serie D. I vincitori del campionato regionale di Eccellenza appena tornato hanno sfilato al Roberto Del Bianco davanti a centinaia di tifosi festanti. Si è poi giocato un triangolare di festa tra la squadra di Eccellenza, quella degli Allievi ed una mista delle squadre che in pochissimi anni hanno portato il club dalla Terza Categoria fino alla serie D. Campioni di ieri e di oggi. Il Città di Anagni ha vinto tre campionati di seguito arrivando nel campionato dilettantistico piu' importante in Italia. Tra i piu' applauditi l'ormai ex allenatore Fabio Gerli vincitore degli ultimi tre campionati sulla panchina della compagine della Città dei Papi.



Cori di incitamento anche per il bomber anagnino purosangue Francesco Cardinali finito in doppia cifra. Un giocatore che ama la maglia della sua città e non si tira mai indietro. Poi c'è stata grande festa anche per l'attaccante romano Matteo Federici che proprio ieri è volato per Adelaide in Austria. Giocherà in Australia nella serie B per qualche mese per poi tornare in Italia a fine agosto. Annunciato già alcuni giorni fa il nome del nuovo tecnico che corrisponde al nome di Manolo Liberati, si aspettano i primi colpi di mercato. E' vicinissimo e secondo rumors manca solo la firma, l'arrivo dell'attaccante esterno Luca Di Giovanni ex Team Nuova Florida e Montespaccato.



Poi si penserà anche alle conferme che dovrebbero riguardare Francesco Cardinali, Alessio Pralini, Renato Lustrissimi ed i baby Stazi e Dolce. Intanto sono entrati nuovi soci provenienti da Roma e da Rimini. Si occuperanno di marketing e settore giovanile. Proprio per avere un settore giovanile all'avanguardia ci sono trattative tra il Città di Anagni e l'Anagni Calcio. La fusione sembra vicina. La serie D almeno fino a dicembre si giocherà allo stadio Tintisona di Paliano.

