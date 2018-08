di Emiliano Papillo

E' la compagine molisana dell'Isernia l'avversaria del Città di Anagni nel primo turno di Coppa Italia dilettanti di serie D. Si giocherà domenica 19 agosto alle 16 al Nando Marocco di Morolo, impianto scelto dagli anagnini per le gare casalinghe almeno fino al termine del girone di andata della serie D dove gli anagnini si presenteranno da squadra neopromossa. Intanto continua il mercato della società del patron Simone Pace e del presidente Alfredo Cicconi che stanno mettendo a disposizione del tecnico Manolo Liberati una rosa capace di ben figurare.



Il ds Diego Tomassi nella giorn ata odierna ha chiuso l'ingaggio del difensore Leonardo Ancinelli, 18 anni ex Salernitana ed è vicinissimo all'altro difensore Manuel La Rosa, 25 anni, ex Ostia Mare con un passato a Parma e Foligno. A fare il punto in casa anagnina è il dg Marco Galante.



«Per quanto riguarda la Coppa Italia dilettanti c'è capitata l'Isernia, squadra che non conosciamo molto ma dalle cui informazioni abbiamo appreso essere molto forte- ha spiegato Galante- E' una gara secca ed essendo l'esordio ufficiale vogliamo fare bene. Sul fronte mercato Leonardo Ancinelli è nostro, farà parte della rosa di prima squadra. Poi siamo vicini a La Rosa un giocatore che ci piace molto. Gli abbiamo fatto la nostra offerta, aspettiamo una sua risposta credo sarà positiva. Ora abbiamo la necessità di sistemare il centrocampo»



Un ritorno di Matteo Federici?

«Per quanto riguarda Federici vedremo. Il ragazzo tornerà dall'esperienza in Australia nei prossimi giorni (il 13 agosto, ndr), vedremo cosa accadrà. Stiamo lavorando molto, le gambe naturalmente sono pesanti. Abbiamo cambiato anche molto rispetto alla scorsa stagione, ma siamo sulla buona strada- ha concluso Galante- siamo molto fiduciosi».

