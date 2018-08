di Emiliano Papillo

Sarà recuperata domenica 26 agosto con inizio alle ore 16 la gara del primo turno di Coppa Italia Dilettanti tra il Città di Anagni di mister Manolo Liberati e l'Isernia di mister Silva. Si giocherà al Nando Marocco di Morolo. L'ingresso allo stadio costerà 8 euro. L'impianto di Morolo sarà utilizzato dagli anagnini per le gare casalinghe almeno fino al termine del girone di andata del campionato nazionale di serie D dove il Città di Anagni si presenta da neopromossa. Se il campionato inizierà il 2 settembre la squadra di Liberati giocherà in casa in quanto si alternerà proprio con il Morolo che milita in Eccellenza e che il 2 settembre debutterà in trasferta. Poi gli anagnini sperano di poter tornare al Roberto Del Bianco dove il campo sarà trasformato da erba naturale in sintetico. Gli allenamenti si svolgeranno al Tintisona di Paliano.



Per quanto riguarda la squadra è ufficiale l'arrivo di Emanuele Colarieti già anticipato dal Messaggero. Colarieti, 19 anni, centrocampista ex Primavera del Cagliari con una presenza in B con la maglia del Latina. Un rinforzo importante per mister Liberati che si aggiunge a quelli di Ancinelli e La Rosa arrivati in settimana. Dopo l'esordio in Coppa Italia, turno con gara secca, la società valuterà se intervenire ancora sul mercato. Previste anche partenze. Non tornerà invece il bomber Matteo Federici.



Per la gara di domenica Liberati avrà tutta la rosa a disposizione. Probabile che l'undivi iniziale sia composto da Stamcampiano tra i pali, una linea difensiva composta da Giorgi, La Rosa, Contucci ed Ancinelli, a centrocampo Lustrissimi, Colarieti, Tataranno e Di Giovanni, Gragnoli e Pompili in attacco. Ma non sono escluse sorprese.



La vincente della gara Anagni-Isernia affronterà poi nel turno successivo il Cassino sempre in gara unica.

