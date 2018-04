di Emiliano Papillo

Il ko rimediato a Pomezia ha generato un po' di amarezza in casa dell'Anagni, ma anche la consapevolezza di avere il traguardo della promozione diretta in D ancora a portata di mano. Gli anagnini restano a quota 66 punti, ma la sconfitta contemporanea della Nuova Florida, fa scendere di una sola lunghezza il vantaggio sulla seconda in classifica, ora diventato proprio il Pomezia. Per salire in D, dunque, servono ancora quattro punti, da fare in sole due giornate. Vediamo come può ottenerli il club biancorosso.



IL CALENDARIO

Quello del Città di Anagni non è impossibile, dovendo affrontare in casa la Bricofer Casal Barriera, che ha 42 punti in classifica ma non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza. Poi gli anagnini chiuderanno la stagione il 6 maggio sul campo del Latina Sermoneta attualmente quinto con 50 punti, ma fuori dalla zona playoff e da ogni altra situazione di classifica. Il Pomezia, invece, domenica giocherà sul campo del Serpentara, che a 41 punti deve ancora raggiungere la salvezza matematica, per poi chiudere in casa con la Cavese, che attualmente ha 32 punti e deve tenere dietro Colleferro e Formia per evitare di retrocedere. ​Sulla carta il calendario del Pomezia appare piu' difficile rispetto a quello degli anagnini.



Il Team Nuova Florida, terzo incomodo e ancora in corsa per entrambi i traguardi (promozione diretta e spareggi nazionali), riceverà il Colleferro (che ha 30 punti) e concrete possibilità di giocare i playout, per poi chiudere a Morolo che attualmente ha 40 punti e deve ancora salvarsi. «Per noi il discorso promozione diretta in D anche con la sconfitta di Pomezia cambia poco. Sapevamo che fino all'ultima giornata sarebbe stato tutto aperto. Quindi non pensiamo agli altri o al calendario, ma solo a noi stessi» spiega Fabio Gerli, allenatore del Città di Anagni. «Ora, il primo obiettivo è recuperare energie psicologiche e fisiche per affrontare in casa il Casal Barriera, gara da vincere a tutti i costi. Tireremo le somme a fine campionato».



«Per quanto riguarda la gara di Pomezia - ha aggiunto Gerli - In tutta onestà penso che se sarebbe finita in pareggio nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il Pomezia è passato in vantaggio con il classico episodio su una situazione da fermo nella quale, malgrado lo sapessimo e con tutto che lo avevamo simulato in settimana, loro sono stati bravi a capitalizzare. Abbiamo avuto anche noi occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Faccio i compolimenti al Pomezia per come ha interpretato la gara, ma soprattutto ai miei ragazzi che hanno giocato con personalià ed a viso aperto, senza sfigurare contro una squadra di grande spessore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA