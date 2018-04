di Emiliano Papillo

Dopo quasi due settimane di fermo dovuto alla pausa per le festività pasquali, domenica riparte il campionato regionale di Eccellenza, girone B. Si giocheranno le gare della ventinovesima giornata. Con sei gare al termine, la classifica è guidata dal Città di Anagni di mister Fabio Gerli che da neopromossa vanta un punto in piu' del Team Nuova Florida. A tre lunghezze c'è il Pomezia data dagli addetti ai lavori quale grande favorita alla vittoria finale.



​In casa del Città di Anagni ci si sta allenando con grande impegno in vista della sfida di domenica ad Ausonia, altra ciociara neopromossa. La scorsa stagione le due squadre sono state protagoniste del campionato di Promozione, girone D poi vinto con grande merito dagli anagnini.

​L'Insieme Ausonia si esprime molto bene davanti al pubblico amico mentre il Città di Anagni ha costruito il suo primato in classifica soprattutto nelle gare in trasferta. La società del presidente onorario Simone Pace ha chiesto la massima concentrazione alla squadra. Malgrado ciò, mister Fabio Gerli ha risposto alle domande del Messaggero.



«Ci troviamo nell'ultimo mese di campionato che coincide con la volata finale che vede tre squadre in lotta serrata nella più totale imprevedibilità. Arrivati a questo punto-ha spiegato Gerli- pensiamo esclusivamente a noi stessi e a queste ultime sei partite che sono molto impegnative di cui quattro in trasferta e due in casa. Già domenica prossima, incontreremo una ottima squadra, l'Ausonia composta da ottimi elementi che in casa offre il meglio di se e non sarà facile.Siamo concentrati esclusivamente su questo obiettivo e a fine campionato vedremo cosa saremo riusciti a fare».



«Per quanto riguarda la squadra che mi ha impressionato per gioco e per organizzazione nel nostro girone dico senza dubbio l'Audace. Per quanto riguarda i giocatori sicuramente ce ne sono diversi e coincidono con quelli che già si conoscono ampiamente per la loro esperienza in queste categorie-aggiunge Gerli- in particolare Panella del Pomezia, Calí dell'Audace, Onorato del Sermoneta, Di Giovanni del Nuova Florida.

​Quando torneremo a giocare ad Anagni? Si spera l'anno prossimo»

