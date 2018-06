Città di Anagni, pronti altri due colpi: seguiti Tataranno e Galviano

di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni del presidente onorario Simone Pace è pronto a piazzare altri due colpi dopo l'ingaggio di Luca Di Giovanni ex Nuova Florida e Monterotondo. Si tratta di Andrea Galviano, esterno della compagine romana della Crecas e di Enrico Tataranno, nominato uno dei tre migliori centrocampisti-mezzala dello scorso campionato regionale di Eccellenza, girone B. Tataranno ha militato nell'Audace. Si tratterebbe di due ingaggi importanti per il neo tecnico anagnino Manolo Liberati. Nella mattinata odierna intanto la società grazie al lavoro del direttore sportivo Diego Tomassi ha confermato il bravo centrocampista Renato Lustrisismi, 29 anni e l'altro centrocampista Gino Flamini spesso decisivo in questa stagione con i suoi goal pesanti.



Lustrissimi e Flamini vanno ad aggiungersi agli altri giocatori confermati quali Pappalardo, Pralini, Domenico Stazi, Dolce. Restano da capire le intenzioni della società sul ruolo del portiere e degli attaccanti viste le partenze di Matteo Federici, almeno fino a metà agosto in Australia, Francesco Cardinali, ad un passo dall'Anitrella e quella probabile anche di Mattia Perrotti.



Il Città di Anagni che nelle prossime ore ufficializzerà la fusione con l'Anagni calcio per il settore giovanile si radunerà il 23 luglio a Paliano.

