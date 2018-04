di Emiliano Papillo

Mattinata importante domani per il campionato regionale di Eccellenza, girone B dove il Città di Anagni, di mister Fabio Gerli, capolista, con 66 punti, tre in piu' del Pomezia e quattro in piu' del Nuova Florida, riceverà al Tintisona di Paliano il Casal Barriera. Si gioca alle ore 11. I ciociari si giocano una fetta di serie D. La gara è valida per la trentatreesima giornata del campionato. Con due gare solamente da giocare, gli anagnini vedono ad un passo ormai la promozione diretta. Per raggiungere il maggior campionato nazionale dilettanti, i ragazzi di Gerli dovranno conquistare quattro punti in queste due gare o vincere oggi e sperare in un passo falso del Pomezia impegnato in trasferta sul campo del Serpentara Bellegra. Per cercare di aiutare la squadra a raggiungere lo storico traguardo, la società del presidente onorario Simone Pace ha deciso per oggi di fare l'ingresso gratuito a tutti i tifosi e di colorare lo stadio di Paliano, campo usato per le gare casalinghe di questa stagione dall'Anagni, di biancorosso, i colori sociali della Città dei Papi.



«Dobbiamo vincere e sono sicuro che vinceremo- ha spiegato il bomber del Città di Anagni, Francesco Cardinali- la squadra è motivata, vuole fortemente la D. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, una volta conclusa con una vittoria la nostra partita, guarderemo gli altri sperando in notizie positive soprattutto da Bellegra».



«La nostra non sarà una gara facile- ha aggiunto Cardinali- il Casal Barriera ha 42 punti e non è ancora matematicamente salvo. Penso che verrà da noi per conquistare almeno un punto chiudendosi in difesa. Noi dobbiamo essere bravi e concentrati cercando di passare in vantaggio quanto prima. E' una gara importantissima per noi per questo mi auguro di vedere lo stadio pieno. Noi siamo pronti, sarebbe stupendo per me fare un goal».



​Il resto della giornata prevede per le ciociare la gara casalinga dell'Arce di mister Emiliano Adinolfi, 42 punti, ormai salva con l'Almas Roma che ha 48 punti. Trasferta difficile per il Morolo di mister Stefano Campolo che con 40 punti e la salvezza da conquistare andrà sul campo della Cavese che ha 32 punti. Gara casalinga per il già salvo Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia che a 45 punti riceverà il Latina Sermoneta che di punti ne ha 50. Chiude il quadro il Roccasecca già retrocesso che con 25 punti andrà sul campo del Play Eur quarto con 53 punti.

