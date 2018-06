di Emiliano Papillo

Il Città di Anagni, neopromosso in serie D, impegnato sul mercato per trovare i degni sostituti dei partenti Matteo Federici, in Australia fino alla fine di agosto, e Francesco Cardinali, che ha preferito la famiglia ed il lavoro al massimo campionato dilettantistico regionale. Gli anagnini dovranno anche sostituire i partenti per ragioni lavorative: Paolo Seppani e Alessandro Padovani, oltre a Francesco Prati e probabilmente Carfora. Il direttore sportivo Diego Tomassi fa il punto della situazione al Messaggero.



«Francesco Cardinali è stato uno degli artefici della vittoria del campionato di Eccellenza, ma come tutti gli anni ormai siamo abituati a intervenire prontamente sul mercato. Fortunatamente- ha spiegato Tomassi- posso dire che questa squadra, la società e la città, sono una piazza che piace e pertanto cercheremo di fare il massimo. Già da diversi giorni stiamo lavorando su dei nomi importanti. Aguro a Francesco le migliori fortune. Le idee sono quelle di puntare su persone che sposano il progetto Città di Anagni. Vogliamo lottare per confermarci in questa serie D. Il nostro principale scopo adesso è quello di allestire una rosa competitiva»



«Stiamo lavorando alla fusione con l'Anagni Calcio, a giorni ci saranno novità importanti anche perchè i giovani dell'Anagni Calcio sono il presente e il futuro di questa società. Vari ragazzi- ha aggiunto Tomassi- sono cresciuti nel settore giovanile e sono stati protagonisti in questa grande stagione, in primis Simone Pappalardo classe 1998, nominato miglior terzino dell' Eccellenza girone B, Domenico Stazi 2000 autore di 4 goal in questo campionato e convocato nelle rappresentativa regionale e nazionale di serie D, Luigi Dolce 2000 autore di un goal che praticamente ha segnato la vittoria del campionato e anche lui convocato in rappresentativa regionale. Per non dimenticare Villani 99 e Tufi 00, tutti giocatori importanti usciti dalla scuola calcio dell'Anagni Calcio»



«Per quanto riguarda il campo da gioco- ha incalzato il ds anagnino- abbiamo avuto il nulla osta per giocare a Paliano in attesa dei lavori al Del Bianco di Anagni. I nomi di mercato in questo momento sono top secret ma ci sono due attaccanti importanti nel mirino. Posso anticipare che farà parte dello staff tecnico il preparatore atletico Simone Paris che sostituirà il prof Massimiliano Proia. La preparazione alla nuova stagione, con il neo tecnico Manolo Liberati inizierà il 23 luglio.

Tra i ragazzi che vengono dati vicini al Città di Anagni, Giovanni Sili centrocampista del Monte San Giovanni Campano, considerato uno dei migliori giovani della provincia di Frosinone.

