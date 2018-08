di Emiliano Papillo

Leonardo Ancinelli, 19 anni, difensore ex Salernitana è ufficialmente un giocatore del Città di Anagni del patron Simone Pace. Lo ha annunciato la stessa società. La notizia era stata anticipata dal Messaggero. Ancinelli si allenava già da alcuni giorni con il gruppo anagnino guidato da mister Manolo Liberati ed aveva anche partecipato all'amichevole con il Morolo. Nelle prossime ore verrà annunciato ufficialmente anche il centrocampista romano di 19 anni con esperienze a Foligno e Parma, Emanuele Colarieti. Ancinelli aveva militato già nell'Anagni nella formazione Allievi.



Nulla da fare invece per quanto riguarda il possibile ritorno in maglia biancorossa del bomber Matteo Federici da poco tornato dopo l'esperienza nella serie B australiana. Federici aveva indossato la maglia dell'Anagni in Eccellenza nella passata stagione contribuendo a suon di goal alla promozione in D. E' stato lo stesso Federici ad annunciare oggi al Messaggero che non tornerà ad Anagni spiegando che comunque sta valutando due-tre proposte e deciderà dove giocare nelle prossime ore.



Intanto su disposizione della Lega Dilettanti della Figc è stata rinviata a data da destinarsi la gara del Primo Turno di Coppa Italia Dilettanti tra il Città di Anagni Calcio e l'Isernia prevista per domani ore 16 al Nando Marocco di Morolo. Il rinvio dopo la tragedia che ha coklpito la città di Genova alla vigilia di Ferragosto con decine di morti per il crollo di un ponte autostradale. La decisione è arrivata ieri sera alle 21.30. Il Città di Anagni domani farà una partitella in famiglia alle ore 16,30 al Tintisona di Paliano.

