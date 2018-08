di Mauro Topini

Conosciuti gli avversari (squadra confermata nel girone A) e saputo il percorso da effettuare in Eccellenza dal 2 settembre ai primi di maggio, il Città di Palombara continua a guardare al mercato per completare l'organico della prima squadra. La squadra, dopo le prime amichevoli, sta per ufficiliazzare gli arrivi alcuni rinforzi di qualità. Il primo è l'attaccante Marco Acenzi, un classe 81 che da alcune stagioni vestiva la maglia del Pomezia e che ora ha deciso di intraprendere questa nuova avventura con la maglia rossoblù.

Insieme ad Ascenzi, dovrebbero firmare anche Davide Alivernini, un classe '98 ex Vis Artena che ha giocato nel Serpentara nello scorso campionato di Eccellenza, Valerio Santi, ex Flaminia, e Luca Englaro, altro '99 che proviene dall'SFF Atletico. Probabile che al gruppo si aggreghi, in maniera stabile, anche Massimiliano Zaza (classe '98) ex Barletta e Andria, che ha giocato nel Sammarco nella scorsa stagione.



Questo il cammino in Eccellenza per la stagione 2018-2019:



CAMPUS EUR 1960 - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - MONTESPACCATO

CYNTHIA 1920 - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - REAL MONTEROTONDO SCALO

UNIPOMEZIA 1938 - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - VILLALBA OCRES MOCA 1952

VALLE DEL TEVERE - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - CIVITAVECCHIA 1920

BRICOFER CASAL BARRIERA - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - ATLETICO VESCOVIO

ALMAS ROMA - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - SPORTING GENZANO

ERETUM MONTEROTONDO C. - CITTA DI PALOMBARA.

CITTA DI PALOMBARA - TEAM NUOVA FLORIDA 2005

CITTA DI PALOMBARA - RONCIGLIONE UNITED

MONTALTO - CITTA DI PALOMBARA

CITTA DI PALOMBARA - ASTREA

