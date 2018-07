City, Guardiola: «Non sono deluso per il no di Jorginho»

«Non sono deluso dal suo passaggio al Chelsea. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare». L'allenaotre del Manchester City, Pep Guardiola, si esprime così sul mancato arrivo di Jorginho, che ha preferito seguire Sarri al Chelsea. «Sia per lui che per noi sarebbe stato un errore se avesse deciso di venire qui, se in realtà il desiderio era quello di giocare ancora sotto la guida di Maurizio Sarri», aggiunge Guardiola.

