City-Liverpool, Guardiola: «La rimonta? Serve la partita perfetta». Klopp: «Noi favoriti, ma non conta»

«Domani avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. Rimonta possibile? Abbiamo dimostrato di poter creare un sacco di occasioni. Il Liverpool si difende bene, ma noi dobbiamo creare ed essere cinici, senza subire reti». Con queste parole Pep Guardiola spiega il derby inglese di domani nei quarti di Champions, nel quale i Red di Klopp partono dal 3-0 a favore dell'andata. È quindi seriamente a rischio la possibilità dei Citizens di fare la tripletta, visto che l'Europa rischia di sfumare. «Vogliamo vincere in Europa, non è facile ma questo è l'obiettivo del club - dice Guardiola -. Se non sarà in questa stagione, magari sarà nella prossima. Prima o poi ce la faremo».



«C'è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un grande test per entrambe le squadre». Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia del ritorno del derby inglese dei quarti di Champions, in cui la sua squadra parte forte del 3-0 dell'andata. Per il tecnico dei Reds c'è il dubbio Salah, visto che l'ex romanista proprio nell'andata con il City ha accusato dei problemi muscolari ed è rimasto fuori sabato scorso nella stracittadina contro l'Everton. «Salah in campo dal primo minuto? - ha detto oggi Klopp -. Non sono sicuro al 100%. Durante l'ultimo alleneremo vedremo se potrà lavorare col gruppo, e domani decideremo cosa fare»

