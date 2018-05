Civita Castellana, “Calcio e solidarietà». Grande giornata di festa

di Paolo Baldi

Hanno vinto tutti. Quelli che hanno partecipato giocando a calcio sul manto erboso del Madami di Civita Castellana nella manifestazione Sport e Solidarietà' organizzata da Jfc Civita Castellana e Calcio Flaminia, il cui incasso è stato devoluto al comitato locale della Cri e all'Atamo (associazione per la tutela e assistenza dei malati oncologici). E soprattutto coloro che hanno contributo con una donazione e quelli che hanno assistito divertiti alle partite.

Il prologo c'è stato con un triangolare tra gli Esordienti classe 2005 (Jfc Civita Castellana, Ronciglione e Magliano Sabina), mentre successivamente sono scesi in campo i Pulcini classe 2007 della Jfc e della Parrocchia San Giuseppe Operaio di Civita Castellana.

Il clou l'amichevole internazionale tra la rappresentativa dei dipendenti della Città del Vaticano allenati da Gianfranco Guadagnoli e una selezione di calciatori della Jfc - Calcio Flaminia diretta da Fabrizio Santini.

La gara è terminata per la cronaca 1- 0 in favore di quest'ultimi con un gol di Lazzarini nel primo tempo. Partita piacevole e giocata con molta cavalleria da tutte e due le formazioni. Ottimo l'arbitraggio della terna arbitrale composta da Marco Foffi, Federico Foffi e Lorenzo Galofaro.

A bordo campo dirigenti delle due società di calcio civitoniche, il Vescovo Monsignor Rossi, il Sindaco di Civita Castellana Gianluca Angelelli, che hanno portato il loro saluto prima del calcio d'inizio.

Ermanno Lemme presidente dell'Atamo e Giorgio Spagnolo per la Cri locale hanno ringraziato tutti per questa iniziativa. «Una iniziativa che ripeteremo - hanno detto grazie a tutti per la partecipazione».

Nicola Vignola direttore generale della selezione vaticana ha tenuto a ringraziare dell'invito. «È sempre bello poter aiutare gli altri ha detto grazie per l'accoglienza e l'amicizia. Che lo sport, quello genuino, quello sano sia sempre uno strumento di gioia». La foto è di Mattia Catalani.



