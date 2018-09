Colleferro, altri ex Artena in arrivo. Ecco pure Valentino e Moriconi

di Tiziano Pompili

Si ingrossa la colonia degli ex Vis Artena in forza al Colleferro che ha cominciato la stagione con due risultati negativi (sconfitte con Pro Roma fuori casa e Tor Sapienza in casa). Dopo il colpo Monteforte, ecco altri due importanti giocatori che lasciano il gruppo di Punzi e si accasano in quello di Apuzzo: si tratta dell’ex capitano artenese Alessandro Valentino (attaccante) e del difensore Pierluigi Moriconi. Inoltre il Colleferro ha anche tesserato l’ex Serpentara Matteo Basilico, attaccante classe 1997, mentre in uscita c’è l’altro attaccante Nicola Catalano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA