Colleferro, Apuzzo e la ciliegina: «Ci manca solo un attaccante…»

di Tiziano Pompili

E’ stata un’estate particolare per il Colleferro (e il Serpentara). La società rossonera ha prima sofferto la retrocessione (da terz’ultima) nel campionato di Eccellenza appena messo alle spalle, poi ha gioito per il ripescaggio avvenuto anche per la rinuncia di quel Serpentara che di fatto è confluito col suo gruppo dirigenziale all’interno del club casilino. Proprio dal sodalizio di Bellegra arriva (anche) l’allenatore, un Mario Apuzzo che sembra molto soddisfatto del lavoro svolto finora dai suoi ragazzi.



«Sta nascendo una buona squadra. I giovani hanno palesato qualità interessanti e anche i grandi hanno lavorato bene». Il mercato gli ha consegnato nelle scorse ore un centrocampista esperto e di valore come Palermo e quindi ora sembra mancare solo una ciliegina. «Se riuscissimo a portare a casa un attaccante di livello, potremmo divertirci davvero. Stiamo valutando una serie di profili, vediamo quale riusciremo a portare a casa. La società sta facendo di tutto per accontentare le mie richieste e al momento l’obiettivo è quello di piazzarci nella prima colonna della classifica. Questo è il primo anno di un progetto ad ampio raggio che sembra estremamente ambizioso e quindi noi dobbiamo dare la spinta iniziale» rimarca Apuzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA