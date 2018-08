di Mauro Topini

Si va definendo la rosa del Colleferro edizione 2018-2019. Che è profondamente rinnovata rispetto a quella che, sul campo, aveva perso l'Eccellenza (poi ritrovata con il ripescaggio). I rossoneri, affidati a Mario Apuzzo, dopo le firme di Stefano Apuzzo (figlio del tecnico), di Ferazzoli, Saccuicci, Scottodiclemente e Catalano, ha avuto i sì di Marco Alongi (anche lui proveniente dall'ex squadra del tecnico, la Serpentara) e di Thea Moka, attaccante della Guinea Africana che sembrava destinata a scendere in Calabria per giocare. Il presidente Ceccaroni, però, non se l'è lasciato sfuggire e lo ha messo a disposizione di Apuzzo insieme ad un altro uomo del reparto avanzato, ovvero Emanuele Palermo, perrzo da 90 del calcio laziale per i suoi trascorsi con Civitavecchia, Palestrina, Fiumicino e la Crecas nella passata stagione.



Nel gruppo dei nuovi, c'è anche il portiere del '98 Andrea Reali, proveniente dalla Sambenedettese, con la quale ha disputato il campionato Berretti. Già alla Flaminia di Civita Castellana e al Rieti, il giovane numero uno è nato a Marino. A propostio di giovani, sempre dalla Serpentara arriva Diego Patriarca (99), mentre dal Città di Anagni (ma in reatà si tratta di un ritorno) arriva Andrea Tufi, classe 2000. Dovrebbe firmare anche l'altro Tufi, Francesco (classe '95) che ha giocato nel Piglio in I Categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA