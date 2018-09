Colleferro avanti col brivido Doppietta-show di Monteforte

di Tiziano Pompili

Il Colleferro si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza pur perdendo 3-2 a Nemi contro lo Sporting Genzano. I rossoneri si erano imposti all’andata 2-1 e quindi passano per il maggior numero di gol segnati in trasferta. Primo tempo con gli uomini di Apuzzo in controllo: il vantaggio ospite arriva al 39’ per un calcio di rigore decretato per un chiaro fallo di mano in area di rigore e trasformato in maniera glaciale dall’ultimo arrivato Monteforte (che aveva colpito una traversa in precedenza).



Nella ripresa, il sornione Sporting Genzano si risveglia e in pochi minuti “pareggia virtualmente” i conti: al 6’ Dei Giudici segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi al 13’ è Longo a sfruttare sotto porta un perfetto assist di Barone per la rete del 2-1 locale. Al 23’, però, ancora Monteforte calcia in buca d’angolo col suo solito sinistro a rientrare e fa 2-2 (con proteste genzanesi per un fallo sulla partenza dell’azione), ma lo Sporting Genzano non si arrende e si riporta avanti nel finale grazie ad un calcio di rigore di Barone. Il risultato non cambia più nei quattro minuti di recupero e la formazione di Apuzzo accede dunque al turno successivo anche se non avrà i rinforzi Valentino e Moriconi, sfumati a un passo dalla firma.

