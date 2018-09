Il Colleferro cancella la Pro Roma. Apuzzo: «La Coppa Italia ci serve»

di Tiziano Pompili

Il Colleferro batte 2-1 lo Sporting Genzano nell’andata del turno preliminare della Coppa Italia di Eccellenza. La formazione rossonera ha sbloccato il risultato a inizio ripresa con Moka, poi ha raddoppiato i conti con Botticelli salvo poi subire il gol pesante di Matteo per i genzanesi nel finale.



«Una prestazione discreta, ci serviva per cancellare l’esordio negativo in campionato contro la Pro Roma (sconfitta per 3-0). La qualificazione? E’ aperta, proveremo ad andare avanti: vedremo cosa accadrà nel ritorno di mercoledì prossimo. La Coppa, però, serve soprattutto per fare esperimenti in questa prima fase della stagione. Poi ovviamente ci teniamo a fare bene».



La testa di mister Apuzzo e del gruppo colleferrino è già proiettata al match di domenica contro il Tor Sapienza. «Esordiremo in campionato tra le mura amiche e ci teniamo a fare una buona prestazione» conclude l’allenatore.

