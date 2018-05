Colleferro e Atletico 2000 vincono il premio Giovani del CR Lazio

di Mauro Topini

Sono Colleferro e Atletico 2000 le due società, rispettivamente di Eccellenza e Promozione, vincitrici del premio per la valorizzazione dei giovani, istituito dal Comitato Regionale Lazio nello scorso mese di agosto. Il premio in denaro, che sarà "scontato" dalla quota d'iscrizione al prossimo campionato, è stato assegnato anche alle società classificatesi al secondo e terzo posto nelle due diverse graduatorie.

Per assegnare il premio, sono state prese in considerazione le prime 28 giornate (su34) dei due campionati e, in base ai referti arbitrali sono stati conteggiati i minuti di gioco (90 per ogni gara, neutralizzando quelli di recupero) per i calciatori nati negli anni 2000 e 2001 di ogni singola squadra. Le uniche squadre scluse dalle graduatorie, le retrocesse dirette (classificate cioè al 17.mo e 18.mo posto della classifica) di ogni girone in entrambi i campionati, con la sola eccezione del girone D della Promoziione, nel quale è stato considerato il solo Arpino in quanto il Priverno si è ritirato.



Ecco la classifica di Eccellenza



1 COLLEFERRO CALCIO 2739 (Premio € 5.000)

2 CYNTHIA 1920 S.R.L. 1965 (Premio € 3.000)

3 MONTE GROTTE CELONI 1766 (Premio € 2.000)

4 VIRTUS NETTUNO LIDO 1038

5 LATINA S. SERMONETA 976

6 CRECAS 792

7 CITTA DI ANAGNI 721

8 MONTESPACCATO 693

9 ALMAS ROMA 662

10 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 553

11 VALLE DEL TEVERE 400

12 CITTA DI CIAMPINO 335

13 BOREALE DONORIONE A.S.D. 319

14 ATLETICO VESCOVIO 246

15 PLAY EUR 158

16 AUDACE 90

17 CIVITAVECCHIA 1920 83

18 CAVESE 1919 52

19 POMEZIA CALCIO 45

20 ERETUM MONTEROTONDO C. 44

21 REAL MONTEROTONDO SCALO 39

22 INSIEME AUSONIA 22

23 ASTREA 4

24 LADISPOLI 2



* Le società Tolfa Calcio, Polisportiva Monti Cimini, Formia Calcio e Roccasecca T.San

Tommaso sono escluse dalla graduatoria in quanto classificate al 17.mo e 18.mo posto dei

rispettivi gironi.



Ecco la classifica di Promozione



1 ATLETICO 2000 3037 (Premio € 5.000)

2 PESCATORI OSTIA 2787 (Premio € 3.000)

3 ATLETICO LADISPOLI ARL 2563 (Premio € 2.000)

4 COMPAGNIA PORTUALE CV2005 2538

5 PRO ROMA CALCIO S.R.L. 2233

6 FIUMICINO 1926 2209

7 VIS SUBIACO 2145

8 PONTINIA 2130

9 SEMPREVISA 2124

10 GAETA S.R.L. 2121

11 SALTO CICOLANO 2003

12 VIS SEZZE 1872

13 OSTIANTICA CALCIO 1926 1777

14 TERRACINA CALCIO S.R.L. 1769

15 MONTE SAN BIAGIO 1767

16 GRIFONE GIALLOVERDE 1406

17 LA RUSTICA 1325

18 PRO CALCIO LENOLA 1283

19 POLISPORTIVA TECCHIENA 1220

20 ATLETICO MORENA 1080

21 ALATRI CALCIO A R.L. 1040

22 SPES POGGIO FIDONI 1029

23 SS. MICHELE E DONATO 872

24 ATLETICO TORRENOVA 1986 834

25 SCALAMBRA SERRONE 784

26 BOMARZO 720

27 OTTAVIA 677

28 RONCIGLIONE UNITED 663

29 R. MORANDI A.S.D. 620

30 VIGOR PERCONTI 613

31 SORA CALCIO 564

32 FONTE MERAVIGLIOSA 531

33 PALOCCO 467

34 CASALVIERI 451

35 LICENZA 416

36 ITRI CALCIO 384

37 GUIDONIA 351

38 VILLALBA OCRES MOCA 1952 340

39 REAL CASSINO COLOSSEO 332

40 MAGLIANESE 305

41 MISTRAL CITTA DI GAETA 187

42 ATLETICO OLEVANO 1964 166

43 CANTALICE 136

44 ATLETICO LARIANO 1963 111

45 POL.VIGOR ACQUAPENDENTE 109

46 FIANO ROMANO 90

47 CITTA MONTE S.G. CAMPANO 90

48 SPORTING CALCIO VODICE 81

49 MONTALTO 76

50 MONTEFIASCONE 19

51 SUIO TERME CASTELFORTE 17

52 DILETTANTI FALASCHE 2



* Le società Nuovo Maccarese, S.Lorenzo N., Cantalupo, Castelnuovese, Podgora Calcio 1950, Praeneste Carchitti, Arpino e Priverno sono escluse dalla graduatoria in quanto classificate al 17.mo e 18.mo posto nei rispettivi gironi.





