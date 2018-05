Colleferro, la delusione di Amici: «La retrocessione? Che amarezza»

di Tiziano Pompili

Da quando aveva iniziato a far parte del gruppo della prima squadra, Colleferro aveva sempre militato in Eccellenza. Correva l’anno 2010-11: i rossoneri (allora allenati da “Sir” Enrico Baiocco) vincono la Coppa Italia di Promozione e si fiondano nella massima categoria regionale dove rimangono fino a domenica. Sette lunghi anni, come quelli di prima squadra trascorsi da Matteo Amici con la maglia della squadra della sua città, quella che ha difeso anche per tutta la trafila del settore giovanile.



«A qualche giorno di distanza dal verdetto, c’è ancora tanta amarezza per questa retrocessione – dice il centrocampista classe 1994 – Non è bastato fare 24 punti nel girone di ritorno, non è bastato vincere cinque delle ultime sette partite. Per due punti abbiamo dovuto incassare questo amarissimo verdetto. Inoltre personalmente ho rimediato quattro infortuni muscolari e quindi sono dispiaciuto di non aver potuto dare il mio contributo. Rimpianti? Pochi, abbiamo fatto il possibile. Forse la gara d’andata persa 3-2 con la Cavese, quando vincevamo 2-0, poteva dare un’ulteriore spinta alla nostra stagione». Sulle tante chiacchiere relative a risultati strani in questo finale di stagione, Amici è molto chiaro ed elegante: «Non mi voglio appellare a queste cose, a fine stagione si sa che possono accadere. Si dovrebbe fare di più per evitarle».



Poco da rimproverare anche alla società. «In estate non si era sicuri nemmeno dell’iscrizione: abbiamo iniziato il campionato con una squadra giovanissima che, chiaramente, ha pagato dal punto di vista caratteriale prima ancora che tecnico. Nel corso del tempo le cose sono migliorate e con l’ingresso del neo presidente Ceccaroni credo che la struttura societaria sia più solida. Mi auguro che Colleferro abbia la forza di costruire una squadra che possa essere sin da subito protagonista in Promozione». Ovviamente ripartendo da Amici. «Per me questa maglia ha un sapore unico, mi dà stimoli incredibili. La categoria è relativamente importante, la priorità sarà sempre per questo club».

© RIPRODUZIONE RISERVATA