di Mauro Topini

Il Colleferro ritrova l’Eccellenza proprio sul filo di lana. Grazie alla rinuncia al campionato da parte della Serpentara Bellegraolevano, che ha scelto di rinunciare ad ogni attività. «Colleferro meritava di giocare ancora in Eccellenza», sottolinea il presidente dei rossoneri, Raffaello Ceccaroni. «Siamo una società che ha chiuso il bilancio della scorsa stagione in attivo e che guarda con molta attenzione agli aspetti economici di gestione. Oltretutto, a Colleferro c’è una situazione impiantistica di prim’ordine, che fa invidia anche ad altri centri. Basta pensare che la Vis Artena, neo-promossa, ci ha chiesto di poter giocare da noi il campionato».



La decisione della Serpentara di rinunciare al campionato è stata ponderata ed è figlia di un’intesa tra le due dirigenze che potrebbe portare sviluppi importanti. «L’intenzione è quella di creare un polo di grande spessore, che si occupi della prima squadra ma, soprattutto, di settore giovanile», sottolinea ancora Ceccaroni. L’intesa porterà il presidente della Serpentara, Luciano Ferro, a ricoprire il ruolo di vice-presidente nel Colleferro, al fianco di Raffaello Ceccaroni. Probabilmente, dalla Serpentara arriverà anche qualche calciatore, Trattative sono in corso per tesserare il portiere Saccucci (sarebbe un ritorno) e i difensori Alongi e Ranieri. «Arriverà anche una punta di spessore e qualche altro calciatore, ma l’obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, pensando sopratutto a divertirci. Per fare altri progetti, magari aspetteremo la prossima stagione». Per la panchina, due i candidati in corsa: Pecoraro, che ha guidato il Colleferro nella seconda parte della stagione, e Apuzzo, che è stato il tecnico della Serpentara nella scorsa stagione. «A giorni, forse già nel fine settimana, prenderemo una decisione anche per la guida tecnica», annuncia Ceccaroni.

