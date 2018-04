Colleferro, Piccheri e quei sospetti: «So come funziona questo mondo»

di Tiziano Pompili

Quella per la salvezza del girone B di Eccellenza è una volata finale ricca di polemiche e sospetti, come tra l’altro accade in tutte le categorie. Si torna in campo tre giorni dopo un Cavese-Serpentara che ha sollevato una “ridda di chiacchiere”, con la vittoria in rimonta dei padroni di casa grazie a due gol in pieno recupero. «So come funziona questo mondo – dice il centrale difensivo classe 1975 Alessio Piccheri, uno che ne ha viste parecchie nella sua carriera – Ricordò anni fa che pareggiai a dicembre con l’Anitrella che un mese dopo sbaraccò, quindi non mi sorprende più nulla. Dico solo che una società sana come è l’attuale Colleferro non è giusto che paghi con la retrocessione e nelle ultime due partite cercheremo di fare il massimo per impedire questo verdetto».



Conterà il piazzamento finale (al momento, dopo un’incredibile rimonta, i rossoneri sono terz’ultimi) e anche il distacco con l’eventuale avversaria play out che non dovrà essere superiore a nove punti (in questo momento il Morolo è a +10). «Inutile fare calcoli – dice Piccheri – Ci sono due partite e dobbiamo provare a fare sei punti, non so se quattro basteranno anche se ci sono diversi incroci e può accadere di tutto». L’ex centrale difensivo dell’Anzio è stato investito anche del ruolo di capitano. «Non ho mai voluto la fascia in carriera, ma qui capitan Amici si è infortunato e il gruppo aveva bisogno di una figura di riferimento. Poi, come detto, sono orgoglioso di fare il capitano di una società così seria».



Domani la squadra di mister Pecoraro sarà chiamata a una nuova impresa sul campo del Team Nuova Florida ancora in corsa (quantomeno) per il secondo posto. «Credo sia la squadra che ha fatto più punti di tutti sul campo considerata la penalizzazione. Non ci sarà Di Giovanni che è squalificato, ma si tratta di una squadra forte. Noi stiamo bene e proveremo a fare un’altra grande partita. A gennaio avevamo 9 punti e ora siamo qui a giocarci ancora delle carte per la salvezza, credo che già questo sia motivo di merito per questo gruppo» conclude Piccheri.

