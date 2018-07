Colleferro, dal Racing Fondi arriva Ferazzoli. Ora l'obiettivo è Di Mario

di Mauro Topini

Salutato Costantini, finito al Morolo (dov'è in arrivo anche Angelo Belfiori del Villalba), il Colleferro ha ottenuto la prima firma per comporre la squadra della prossima stagione. E' quella del giovane Gabriele Ferazzoli, scuola Frosinone, nato a Sora, che nell'ultima stagione ha giocato nel Racing Fondi, facendo la spola tra Berretti e Quarta Serie. La prossima settimana, arriveranno anche le firme del portiere Saccuci e del difensore Alongi, mentre per l'attacco il nome gettonato è quello di Di Mario, ex Cynthia e Vis Artena.

