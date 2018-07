di Mauro Topini

E' Mario Apuzzo il nuovo allenatore del Colleferro, fresco "ripescabile" in Eccellenza. Il tecnico romano è stato portato "in dote" dalla dirigenza della Serpentara, che è entrata nel direttivo della società nei giorni scorsi. Viene dunque a cadere la condadatura di Anonio Pecoraro, che era ben visto dalla dirigenza del Colleferro, e anche di un terzo allenatore (Gianluigi Staffa) che era gradito al ds. Nei prossimi giorni, saranno definite anche le trattative per formare la squadra, che conterà, ovviamente, su alcuni calciatori (soprattutto in difesa) della vecchia Serpentara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA