Colleferro, la salvezza in tre giorni. Pecoraro: «Pensiamo alla Cavese»

di Tiziano Pompili

Il Colleferro si gioca tutto in tre giorni. La squadra di mister Antonio Pecoraro, con grande fatica, è riemersa dall’inferno, ma ancora è lontana dal purgatorio e tra domani e mercoledì vedrà probabilmente più chiaro il suo destino. Prima la Cavese poi il Morolo: due scontri diretti casalinghi che possono clamorosamente riportare i rossoneri in zona play out.



«Una cosa per volta, ora pensiamo alla Cavese e al fatto che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile pronosticare di giocarci ancora qualcosa a fine aprile – dice Pecoraro – Domani al Caslini arriverà un avversario che da inizio stagione lotta per i nostri stessi obiettivi e che è abituato a questo genere di pressioni. Noi abbiamo un solo risultato a disposizione, ma d’altronde è così da diverso tempo».



Magari il pubblico di Colleferro potrebbe aiutare i rossoneri. «Sicuramente da Cave verranno in tanti, mi auguro che anche i nostri ragazzi siano sostenuti con forza dalla piazza di Colleferro. Un altro fattore importante sarà il caldo, bisognerà fare i calcoli anche con questa nuova condizione climatica. Per fortuna recuperiamo qualche giocatore e possiamo cercare di fare la partita che vogliamo. Una grande importanza ce l’avrà il fattore mentale perché questo genere di partite si giocano molto sui nervi» conclude Pecoraro.

