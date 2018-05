Colleferro verso la coda di stagione. Pecoraro: «Vinciamo e speriamo»

di Tiziano Pompili

Aveva “staccato la spina” con il verdetto dell’ultima giornata di campionato, vale a dire quello che aveva determinato il mancato play out contro il Morolo per eccessivo scarto di punti (dieci). Ma il comitato regionale ha specificato che, nella prossima graduatoria per i ripescaggi in Eccellenza, c’è bisogno di stabilire chi tra Colleferro e Formia debba considerarsi la penultima e chi la terzultima classificata del girone B. Domenica, dunque, le due contendenti si ritroveranno contro a Ceprano per una sfida sicuramente particolare.



«La scorsa settimana ci eravamo allenati una sola volta, ma poi le voci sulla disputa di questo spareggio si sono fatte più insistenti e così da lunedì ci siamo rimessi al lavoro per preparare la sfida col Formia – dice il tecnico del Colleferro Antonio Pecoraro – Non è stato semplice ripartire, ma sia noi che il Formia abbiamo fatto un buon finale di stagione e dunque la condizione fisica delle due compagini è sicuramente buona, poi a fare la differenza saranno la tenuta mentale e gli episodi. Il Formia rappresenta una piazza importante e una società blasonata, ha individualità di spessore davanti e gente esperta come Di Paola dietro: tra noi e loro ci sono valori simili come dimostrano anche i due scontri diretti di campionato, ma cercheremo di spuntarla».



Anche perché vincere significherebbe accendere una piccola fiammella di speranza per un eventuale ripescaggio. «Credo che una società come quella che ho trovato qui a Colleferro sia assolutamente meritevole di poter rimanere in Eccellenza. Un club serio da tutti i punti di vista e anche per questo la mia disponibilità a proseguire qui nella prossima stagione è assoluta, ma ora è prematuro fare questi discorsi. Vincendo lo spareggio ci regaleremmo una speranza in più di poter rigiocare nel massimo campionato regionale e faremo di tutto per conquistare questa possibilità».

