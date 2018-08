Serie B, â€‹Collegio di garanzia Coni: «No ai ricorsi presentati da Pro Vercelli e Ternana»

Il collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha respinto i ricorsi d'urgenza presentati ieri da Pro Vercelli e Ternana contro le delibere della Lega di serie B per il blocco dei ripescaggi che ha portato alla compilazione di un calendario a 19 squadre.



«Nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti - scrive tra l'altro Frattini nelle motivazioni del provvedimento - quello delle ricorrenti appare ai soli fini cautelari recessivo rispetto a quello degli organi sportivi resistenti, che ha natura pubblica e generale poiché attiene all'apertura del campionato, evento di cui milioni di sportivi e tifosi non possono essere privati». Come in altri casi, Frattini ha fissato l'udienza di merito il 7 settembre.



