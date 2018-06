Collina: «Normale ricevere critiche ma Oliver è un arbitro esperto»

«Le critiche non fanno mai piacere, ovviamente, però è normale riceverle. Quando si lavora è normale a volte essere criticati per il lavoro che si fa, purché le critiche non scendano mai sul personale e abbiano un certo limite». Il responsabile arbitri dell'Uefa Pierluigi Collina torna così sulle critiche ricevute per la scelta dell'arbitro Michael Oliver per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, dove il fischietto inglese decretò un rigore decisivo per i 'blancos' in pieno recupero tra le proteste bianconere. «Francamente io non credo di dover replicare, credo di dover fare delle scelte insieme a chi lavora con me -aggiunge Collina ai microfoni di Sky Sport-. Scelte basate su fatti. Un fatto è che questo arbitro aveva arbitrato 199 partite di Premier League fino a quel momento, poche settimane dopo ha arbitrato la finale di FA Cup fra Chelsea e Manchester United. Per cui non credo che si possa definire un arbitro con questo background inesperto».



© RIPRODUZIONE RISERVATA