Colombia, Falcao: «Arbitraggio vergognoso»

Il capitano della nazionale colombiana Radamel Falcao ha definito «vergognoso» l'arbitraggio dell'americano Mark Geiger durante la partita Colombia-Inghilterra, conclusasi ai rigori per 3-4 in favore dei Tre Leoni. Lo riporta La Vanguardia. «Assegnare la partita a un arbitro americano è stata una decisione controversa - ha detto Falcao - Sul campo parlava solo in inglese. In qualsiasi situazione dubbia si schierava dalla parte degli inglesi. È una vergogna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA