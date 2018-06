Colpo della Juventus femminile, acquistata dal Chelsea bomber Aluko

Colpo di mercato della Juventus women, fresca di scudetto (al primo anno di vita della società). La società bianconera ha preso dal Chelsea, campione in carica della Super League inglese e semifinalista nella Champions donne, l'attaccante britannica Eniola Aluko. Prima di giocare nel Chelsea, Aluko ha giocato negli Stati Uniti, nella Women's Professional Soccer League, giocando per St. Louis, Atlanta and Sky Blue FC. Nata in Nigeria, 31 anni, Aluko da tempo fa parte anche nella nazionale femminile inglese, con la quale ha giocato 3 Coppe del Mondo, altrettante coppe d'Europa e ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012.



