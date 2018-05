Colpo di scena, l'Anagni e Gerli si separano, la società: «Grazie»

di Emiliano Papillo

Fulmine a cielo sereno in casa dell'Asd Città di Anagni, compagine ciociara neopromossa in serie D dopo aver dominato il campionato regionale di Eccellenza. Dopo tre anni, la società del presidente onorario Simone Pace ed il mister Fabio Gerli si separano. Ad annunciarlo è stata la stessa società che a breve annuncerà il nome del nuovo tecnico.



«Dopo tre anni intensi e colmi di soddisfazioni, la Asd Città di Anagni comunica di non proseguire il rapporto professionale con Mister Fabio Gerli al quale rivolgiamo tutta la nostra immensa riconoscenza per l’eccellente lavoro professionale- spiega la società in una nota- Lavoro profuso per la nostra società e per i nostri colori che rappresentano una città storica come Anagni e per i memorabili trionfi ottenuti sul campo che hanno riportato i colori bianco rossi ai massimi livelli del calcio dilettantistico nazionale».



«Il nome di Mister Fabio Gerli- continua la nota- resterà indelebile nella storia calcistica del nostro Club sia per i risultati ottenuti ma anche per le indiscusse doti umane che in questi anni abbiamo potuto apprezzare. Tutta l’Asd Città di Anagni, augura all’amico Fabio, le migliori fortune professionali e di realizzare tutto ciò che è nelle sua aspettative future". A giorni il nome del nuovo tecnico».



Mister Gerli appresa la notizia ha voluto ringraziare sia la società per l'opportunità concessa, i giocatori ed i tifosi che gli sono stati vicini in questi tre anni di successi.

Ora si prenderà qualche ora di riflessione per decidere il suo futuro.



​A breve il Città di Anagni annuncerà il nome del nuovo tecnico. Secondo indiscrezioni ci sarebbero stati ingressi di nuovi soci in società ed in pole position per la figura di allenatore ci sarebbe il Principe, Fabrizio Perrotti, papà dell'attaccante dell'Anagni, Mattia.

