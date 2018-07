di Emiliano Papillo

Colpo di mercato per il Ferentino del patron Antonio Ciuffarella, matricola terribile del prossimo campionato regionale di Promozione. Come anticipato nei giorni scorsi dal Messaggero, stamattina è stato ufficializzato il ritorno in amaranto del bomber Francesco Ambrifi. Viene dal Real Cassino.



Frusinate di 31 anni, avvocato, Ambrifi dopo aver fatto le giovanili nel Frosinone, ha disputato quattro campionati di D tra Ferentino e Morolo prima di passare in Eccellenza al Monte San Giovanni Campano, un anno al Techna Tecchiena in Promozione, quattro anni ad Arce tra Promoione ed Eccellenza e le ultime due stagioni al Real Cassino in Promozione.



Per lui in carriera poco meno di 100 reti.

«Si manca poco alle 100 reti che voglio festeggiare con la maglia del Ferentino dove sono stato 11 anni fa in D, una esperienza fantastica. Bisogna dire che all'inizio di carriera giocavo spesso da esterno e non giocavo neanche tantisismo- ha spiegato Francesco Ambrifi- poi da cinque-sei stagione gioco con regolarità in attacco ed i risultati si vedono. Sono andato sempre in doppia cifra tranne la stagione passata dove per varie situazioni nel girone di ritorno ho giocatop poco. Ma due stagioni fa con la maglia del Real Cassino ho realizzato 16 reti. Spero di ripetermi e migliorarmi qui a Ferentino».



«Torno in una piazza importante per il calcio a livello regionale e nazionale. Qui ci sono stato, conosco bene l'ambiente ed il calore dei tifosi. Ritrovo tantisismi amici e non vedo l'ora di iniziare per dare il mio contributo. Sono felicissimo della scelta. C'è una società seria ed ambiziosa- ha aggiunto Ambrifi- l'ambiente ideale per fare calcio in modo buono. L'obiettivo essendo una neopromossa è quello di una salvezza tranquilla, ma ci sono i presupposti per fare bene e diventare la matricola terribile. Io ce la metterò tutta per fare bene».



Con la firma di Ambrifi nel Ferentino sono arrivate anche importanti conferme, dai portieri Stefano Fiorini e Simonetti ai difensori Fumagalli, De Angelis, Lemma, Franco ed Armando Rinaldi, Manuel Virgili, Pierluigi Ciocchetti, Carlo Caligiuri, Moriconi. Una squadra che affidata al confermato tecnico Francesco Pippnburg può fare molto bene.



