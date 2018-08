di Emiliano Papillo

Colpo di mercato per il Morolo del presidente Lelio Martini che nella giornata di oggi ha concluso l'ingaggio di Fabio Savone, 22 anni centrocampista ex Serpentara ed Isolaliri cresciuto nelle giovanili del Frosinone. Un rinforzo importante per mister Mirko Granieri che nella zona nevralgica del campo sia pure con caratteristiche diverse può contare su Flore, Marco Castellano, Marco Capuano, Daniele Costantini e qualche buon giovane. Savone può giocare davanti alla difesa ed è dotato di un buon tiro da fuori. L'operazione è stata conclusa dal direttore sportivo dei ciociari, Adriano Capuano. Il giocatore prenderà parte al test di lusso di domani pomeriggio al Nando Marocco di Morolo contro la Vis Artena neopromossa in serie D. Si giocherà alle 17.

Per quanto riguarda l'attaccante è in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Victor Gomez 24enne argentino con passato nella serie A argentina ed in quella del Venezuela. Manca solo il transfert per poter comunicare ufficialmente l'ingaggio. Si cerca anche un difensore centrale che potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore. Il Morolo farà il suo esordio nel campionato regionale di Eccellenza 2018-2019 in trasferta ad Itri. Poi subito derby con l'Arce dell'ex mister Stefano Campolo.

