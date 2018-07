di Emiliano Papillo

Importante colpo di mercato del Morolo del presidente Lelio Martini che lunedì pomeriggio al Nando Marocco inizierà la preparazione al prossimo campionato di Eccellenza. La società ha messo a disposizione del neo tecnico Mirko Granieri un giocatore di qualità per la categoria. Si tratta di Daniele Costantini ex Colleferro. L'operazione è stata portata avanti con successo dal ds del morolo, Adriano Capuano e dal dg dei ciociari Alessandro Latini.



«E' vero da oggi sono un nuovo giocatore del Morolo- ha spiegato Daniele Costantini- lo devo soprattutto al dg Alessandro Latini che mi cerca ormai da due anni ed al mister Mirko Granieri. Ha inciso molto sulla mia scelta, conosco il suo modo di lavorare. Ho 21 anni, sono un centrocampista. Dopo essere cresciuto nel Colleferro ho fatto gli Allievi a Palestrina ed alla Spes Artiglio, squadra di Roma. Da quattro stagioni gioco in Eccellenza a Colleferro dopo ho disputato oltre 110 presenze con 16 reti tra campioanto e Coppa Italia»



«Pur giocando da centrocampista- ha aggiunto Costantini- mi piace inserirmi, andare al tiro e se possibile fare goal. Per la stagione che sta per iniziare mi aspetto un campionato tranquillo con la speranza di salvarci il prima possibile vincendo il maggior numero di partite. Sono fiducioso».



Ma non è l'unico colpo delle ultime ore del duo Capuano-Latini che ha raggiunto l'accordo anche con il centrocampista Mnuel Flore ex Itri, Terracina, Artena e Pomezia. Manca solo la firma in quanto il giocatore è impegnato anche con la nazionale italiana di beach soccer.



Domani pomeriggio il Morolo terrà uno stage per i ragazzi nati dal 1999 in poi presso Fiuggi. Si valuteranno ragazzi per la prima squadra e per la Juniores. Prossimi obiettivi di mercato un difensore centrale ed un attaccante.



