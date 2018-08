di Emiliano Papillo

Importante colpo di mercato per la Polisportiva Paliano di mister Francesco Russo che nella giornata di oggi ha ufficializzato l'ingaggio del bomber mancino Simone Matozzo. L'attaccante 36 anni, arriva dallo Sporting Genzano dove nella passata stagione è stato un autentico protagonista, ma gha vinto ben cinque campionati negli ultimi cinque anni. Un rinforzo importante per la squadra ciociara che dopo la fusione con l'Atletico Olevano parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Da vedere se i biancorossi saranno inseriti nel girone C con le romane o in quello D con le altre ciociare e pontine. Con Matozzo arriva a Paliano anche il 19enne difensore Benigni ex Colleferro.



L'obiettivo del Paliano attorno al quale si sta creando grande entusiamo con la campagna abbonamenti che va avanti in modo molto positivo è la salvezza. Ma con un reparto offensivo cmposto da Yuri Fazi, Matozzo, Romagnoli e Troiani è lecito sognare.



Restando in Promozione, tra le squadre ciociare da segnalare due colpi di mercato per il Casalvieri del confermato tecnico Maurizio Rufo che oggi ha ufficializzato gli arrivi dell'attccante Silvio Paglia ex Alatri e del portiere Davide Giustini ex Sora. Vanno ad aggiungersill'ex capitano dell'Arpino Stefano Musi, a Luca Bruini ed ai fratelli Branca arrivati nei giorni scorsi. Ora l'obiettivo per il Casalvieri è un difensore centrale d'esperienza. Dragonetti, attualmente infortunato, ex Real Cassino potrebbe firmare per il Casalvieri a novembre.

