Colpo Spal a Verona: vince 3-1 ed è quart'ultima

di Matteo Sorio

VERONA La Spal (non vinceva dal 3 marzo, 1 a 0 al Bologna) esce da una lunga secca. Il Verona scende da un treno, la serie A, su cui non è praticamente mai salito. Fa festa Semplici, che come Pecchia debuttava tra i grandi quest’anno ma a differenza del tecnico dell’Hellas – il quale gli sta dietro anche per gavetta e a fine stagione lascerà Verona – può dare un senso alle prossime, ultime tre partite. La Spal, ora, dopo aver battuto il Verona 3 a 1 con una partita pragmatica e di galoppate, è quart’ultima, di un punto sopra il Chievo (che ha appena esonerato Maran affidandosi al tecnico della Primavera, D’Anna): non l’aiuta il calendario, perché dopo il Benevento in casa le toccherà bussare al Torino e chiudere, al Mazza, con la Lazio. Però, come detto, c’è ancora vita, e tanta, a Ferrara. L’unico angolo stonato del successo in riva all'Adige è l’infortunio di Lazzari, una distorsione al ginocchio. Perdere l’incessante moto di Lazzari, se usi un modulo come il 5-3-2 che abbisogna di stantuffi, può essere una sberla. Specie se si parla, appunto, di Lazzari, che della Spal è pedina d’oro. Buon per Semplici, allora, che Costa, il subentrato al Bentegodi, ha alzato la mano con un’ottima ripresa. Tre gol, dunque. La Spal non segnava da tre gare in fila, prima di Verona. Uno regalato da Fares. L’altro, da gattone, buono schema da palla inattiva, di Felipe. Poi Kurtic, in pantofole, nel finale.



Tutto in rimonta, perché aveva aperto la giostra l’Hellas, a sorpresa, con una delle poche cose buone della sua partita, cioè l’invenzione filtrante di Petkovic per Valoti. Può fare un gran bene, alla Spal, questo successo scaccia guai, dopo una lunga teoria di pareggi, 6 nelle ultime sette gare (otto con Verona). Resta l’impressione che la manovra estense, sulla trequarti, cada spesso nella prevedibilità. Lacuna tamponata dal ficcante lavoro in fascia. E allora, come già detto, proprio in virtù di questo, il tema diventa adesso la capacità di ovviare al ko di Lazzari. Poche parole, invece, per il Verona. Che risalito in A, se ne ritorna subito tra i cadetti. Un mercato a spesa zero, di necessità più che virtù tecniche, eccetto un Cerci lontano da sé e la tragicommedia estiva di Cassano: stenti atavici in attacco (l’unico centravanti vero era capitan Pazzini, ceduto a gennaio), idem in difesa, mediana mai all’altezza nelle due fasi. Da tempo ormai il Verona viveva di sporadici sussulti: 5 vinte e 14 perse dal match d’andata con la Spal (2-2) a quello del ritorno di ieri e mai un pareggio, cioè quel che a volte serve (un punto non sempre si butta via) per tenersi in linea di galleggiamento.



