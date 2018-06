Commisso: «Il Milan non merita di essere trattato così, ma chiudo solo alle mie condizioni»

di Redazione Sport

Commisso vuole il Milan e, di conseguenta, insiste per prenderselo: «La trattativa per l'acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Questo, a mio parere, mina alla base il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere in un contesto complesso, ma chiaro, come quello attuale». È quanto dichiarato dal presidente di Mediacom ad America Oggi, il quotidiano italiano negli Usa, spiegando che non è concluso il negoziato con il proprietario rossonero Li Yonghong. «Questo Milan sette volte campione d'Europa ha una tradizione e una storia di valenza mondiale e non merita di essere trattato così», ha detto Commisso proprio nel giorno in cui è arrivata la decisione della Uefa che ha escluso il club per una stagione dalle coppe europee. «Chiudo il contratto, ma soltanto alle mie condizioni. Sia chiaro, prima devo avere un accordo vincolante. Non accetterei mai di essere in minoranza. Il club deve essere mio perchè credo di poterlo gestire e farlo tornare ai massimi splendori». Il suo unico obiettivo, insomma, resta la società rossonera. «Non penso di virare su altre. il Milan è il Milan, con una tradizione che non tutti i club italiani o mondiali possono vantare»

