Bravini: «Valorizzare città e giovani gli obiettivi della nuova Flaminia»

di Paolo Baldi

L'industria ceramica sostiene l'economia ma anche lo sport. La riprova è quella di Francesco Bravini, 47 anni, direttore marketing della Ceramica Flaminia, con un passato da calciatore nelle giovanili del Civita Castellana, da pochi mesi nuovo presidente della Flaminia calcio. Tra le mille difficoltà ereditate dalla precedente gestione, ha permesso alla società rossoblù di iscrivere il proprio nome per l'undicesima stagione consecutiva in serie D. In pratica quello che sta per partire è l'anno zero.L'entusiasmo, la passione e i progetti non mancano al nuovo numero uno del calcio civitonico:

«La nostra idea - dice - è stata quella di partire coinvolgendo le risorse della nostra città presenti nel calcio. C'è stato un accordo con la Jfc per una collaborazione che ci permetterà di strutturare un settore giovanile e dare la possibilità ai ragazzi di partire della scuola calcio e arrivare fino alla prima squadra. Metteremo a disposizione dei giovani anche uno staff tecnico di primo d'ordine».



Altro capitolo è quello del coinvolgimento della città. «Stiamo recuperando quella parte di tifosi - sottolinea - che si è era allontanata e di ex giocatori con iniziative ad hoc. Già si è formato un primo gruppo di tifosi con il nome di Apache che sta preparando il nuovo inno».

Capitolo squadra: «Ci siamo rafforzati con elementi di qualità come Mattia, Fapperdue, Cangi e Putrino ha sottolineato senza fare spese folli poiché puntiamo sulla valorizzazione dei giovani. Con il tempo vedremo se cambiare. Intanto abbiamo scelto come tecnico Schenardi, che ha sposato le nostre tesi. Il suo obiettivo è quello farci vedere del buon calcio.

Per la prima stagione ci accontentiamo di arrivare nella media alta classifica».

Poi l'organizzazione societaria. «Oltre alla preziosa collaborazione del segretario Ottavio Macino, c'è quella del diesse Gigi Coni e del diggi Massimo Petroni. Quest'ultimo sta definendo un accordo con una struttura medica, che sarà a disposizione di tutti i tesserati. Un grazie a tutti quei civitonici che stanno collaborando con noi volontariamente».

Infine il Madami: «Rifaremo uno stadio degno di questa città e della nostra società ha concluso - grazie alla Termoidraulica Petrelli e Micheli, Elettroimpianti e Lombarda servizi e alla ditta Giovanni Santini, aziende che hanno messo a dispozione mezzi e uomini »

© RIPRODUZIONE RISERVATA