Con Leonardo Sernicola, Civita Castellana si avvicina a Sassuolo

di Paolo Baldi

Civita Castellana torna in serie A dopo quasi venti anni. Per uno strano caso questa volta il calcio ha unito anche le due capitali della ceramica italiana. Il Sassuolo, infatti, ha scelto di investire sui giovani ed ha puntato su Leonardo Sernicola, classe 1997, terzino destro, contratto in scadenza con la Ternana il prossimo anno che è stato pagato dalla società nero verde 200 mila euro.

Potrebbe essere girato in prestito in serie B per fare esperienza o al Venezia oppure al Carpi, che gli hanno messo gli occhi addosso. Il giovane calciatore civitonico, cresciuto nelle giovanili della Lazio prima e della Roma poi, vanta tredici presenza in serie B con le Fere.

Ha disputato due stagioni ad alto livello in Lega Pro prima con l'Unicusano Fondi e in questa stagione con il Matera. In tutto tra i professionisti ha disputato cinquanta partite.

Ha indossato per venti volte la maglia della nazionale italiana Under 19 e 20 sotto la guida Alberico Evani (attuale secondo di Mancini) ed ha partecipato ai mondiali di categoria Under 20 che si sono disputati in Corea del Sud lo scorso anno. In questo periodo Leo si sta allenando al Madami e tra qualche giorno raggiungerà la cittadina emiliana per firmare il contratto.

«Non conosco ancora i dettagli - ha detto il giocatore - ma è chiaro che per me il Sassuolo è un punto di partenza visto che di gavetta ne ho fatta abbastanza. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con una squadra e una società che lavorano e investono sui giovani. Un grazie la mio procuratore Silvio Pagliari e soprattutto alla mia famiglia che mi è sempre vicina». L'ultimo giovane civitonico a giocare in serie A è stato nel 2009 Alessandro Tuia quest'anno alla Salernitana e passato al Benevento, sempre in B in questi giorni. Allora giocatore della Lazio disputò il 31 maggio di quell'anno dodici minuti contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA