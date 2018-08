Coni, Giorgetti: «Si proceda a voto Federazioni commissariate»

di Redazione Sport

«Oggi l'Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio ha rilasciato i propri rilievi rispetto ai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate stabiliti dal Coni». Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. «Il recepimento di tali principi negli Statuti e quindi l'entrata in vigore è riconducibile - prosegue la nota - alle previsioni normative di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alcune delle quali peraltro già entrate in vigore. In ogni caso, dato atto che nel periodo dalla entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8 si sono tenute legittimamente le assemblee di FISG e FISI, l'auspicio dell'Autorità Vigilante è che si possa procedere sollecitamente a convocare e tenere le Assemblee elettive federali attualmente commissariate. Fermo restando l'esercizio della discrezionalità del CONI, si ravvisa, inoltre, la necessità che siano adottate le opportune cautele al fine di garantire le posizioni soggettive coinvolte, tanto più se oggetto di procedimenti giurisdizionali in corso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA