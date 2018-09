di Paolo Baldi

Eccellenza e Promozione, parte l'intermezzo di Coppa. A tenere alta l'attenzione nei campionati regionali, si gioca oggi il turno peliminare de due tabelloni che porteranno all'assegnazione dei rispettivi trofei. Alle ore 16 si giocano le gare di andata: quattro in Eccellenza, otto in Promozione. Per alcune squadre sarà l’occasione per un pronto riscatto per altre quello di confermare quanto di buono è stato fatto domenica all'esordio.



Per quanto riguarda l’Eccellenza Regionale sono quattro le gare in programma.

Boreale Don Orione - Ronciglione United;

Colleferro - Sporting Genzano; Montespaccato – Sora;

Real Monterotondo Scalo - Grifone Gialloverde;





Per la promozione sono nove invece i match in scaletta.

Atletico Cervaro 2014 - Atletico Zagarolo;

Atletico Ladispoli – R. Morandi;

Duepigreco Roma -Settebagni Calcio Salario;

Hermada - Real Latina;

Pescatori Ostia – Csl Soccer;

Polisportiva De Rossi – Anitrella;

Santa Maria delle Mole – Urbetevere;

Spes Poggio Fidoni - Aurelio Roma Academy.

