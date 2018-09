Il Morandi è travolgente a Ladispoli. Spes Fidoni e Duepigreco Roma ok

di Paolo Baldi

R.Morandi con un piede nei trentaduesimi, Spes Poggio Fidoni e Duepigreco Roma con un risultato all'inglese che dà ampie garazie, anche se non delle vere e proprie certezze. Sono questi i verdetti più evidenti dal turno preliminare della Coppa Italia di Promozione, giocato oggi pomeriggio. Sono gare di andata e, dunque, il prossimo 19 settembre, ci sarà tempo e modo per rimettersi in corsa o ribaltare le situazioni.



Sono ben tre i pareggi scaturiti, con quello ottenuto dall'Atletico Zagarolo arrivato proprio in extremis sul campo del Cervaro, dopo che gli amaranto avevano fallito un calcio di rigore. Ricco di gol è invece stata la X scaturita dal derby pontino tra Hermada e Real Latina, con i padroni di casa avanti due volte e raggiunti per due volte dai "cugini". Senza gol, invece, il pareggo tra il Santa Maria delle Mole e l'Urbetevere. Vittoria di misura, invece, per la Pescatori Ostia, che al Lodovichetti ha superato 1-0 il Csl Soccer.



Vittorie per 2-0 sia per la Duepigreco Roma (gol di Conti e Pagnotta) e della Spes Poggio Fidoni, che hanno avuto la meglio su Settebagni Salario e Aurelio Roma Academy. Clamoroso il 7-0 con il quale il De Rossi ha battuto (dopo lo 0-0 del primo tempo) l'Anitrella, sceso in campo con la formazione juniores (in panchina anche il tecnico degli under 18 anzichè Bottoni) per scelta tecnica della società, evidentememte contraria alla coppa (scelta poco sportiva, a dire il vero).



Questi i risultati:



Atletico Cervaro 2014 - Atletico Zagarolo 1-1

Atletico Ladispoli – R. Morandi 0-3

Duepigreco Roma -Settebagni Calcio Salario 2-0

Hermada - Real Latina 2-2

Pescatori Ostia – Csl Soccer 1-0

Polisportiva De Rossi – Anitrella 0-0

Santa Maria delle Mole – Urbetevere 0-0

Spes Poggio Fidoni - Aurelio Roma Academy 2-0

