Coppa Italia, definite le 24 squadre del preliminare del 5 e 12 settembre

di Mauro Topini

Definite le squadre di Eccellenza e Promozione che disputeranno il turno preliminare della Coppa Italia. Otto le formazioni di Eccellenza che il 5 e 12 settembre scenderanno in campo per acquisire l’ammissione ai trentaduesimi di finale, quando entreranno in gioco tutte le formazioni ammesse al campionato, che daranno vita alla serie di gare che porteranno alla finale del 6 febbraio 2019, quando si sceglierà la squadra che succederà, nell’albo d’oro, all’Unipomezia, unico club ad aver vinto due volte (e per di più di seguito) il trofeo.



Sono invece 16 le squadre che dovranno disputare il turno preliminare nel tabellone di Promozione. Anche qui, nel turno preliminare del 5 e 12 settembre prossimi, le squadre saranno abbinate in otto confronti di andata e ritorno che serviranno a completare il quadro dei 64.mi di finale, che metteranno in campo tutte le protagoniste del campionato.



Ecco le squadre di Eccellenza che giocheranno il turno preliminare:



GRIFONE GIALLOVERDE - COLLEFERRO - BOREALE DONORIONE - REAL MONTEROTONDO SCALO - RONCIGLIONE UNITED - SORA CALCIO - MONTESPACCATO - SPORTING GENZANO



Ecco le squadre di Promozione che giocheranno il turno preliminare:



ATLETICO CERVARO - ATLETICO ZAGAROLO - URBETEVERE - PESCATORI OSTIA - POLISPORTIVA DE ROSSI - POL. R. MORANDI - REAL LATINA - AURELIO ROMA ACADEMY - SPES POGGIO FIDONI - SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - SANTA MARIA DELLE MOLE - CSL SOCCER - DUEPIGRECOROMA - ATLETICO LADISPOLI

