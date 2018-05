Juventus-Milan, una “ex classica” travestita da finale di Coppa Italia

di Gianfranco Teotino

C'era una volta, non tanto tempo fa, il derby d'Europa. Juventus-Milan. La squadra più vincente d'Italia contro la più vincente nelle competizioni internazionali. Quando il campionato italiano era il più bello del mondo. Quando i Messi e i Cristiano Ronaldo della loro epoca, diciamo i Maradona e gli Zico, non giocavano nel Barcellona e nel Real Madrid, ma nel Napoli e nell'Udinese, sì nell'Udinese. Quando le Coppe europee non erano terra di conquista soltanto di Milan, Juventus o Inter, ma anche di Lazio, Sampdoria, Parma; e in finale ci arrivavano Roma, Fiorentina, Torino. Oggi i derby d'Europa si giocano in Spagna o in Inghilterra, ahinoi. Juventus-Milan è semplicemente una ex classica, che ritorna sotto forma di finale di Coppa Italia. Non una coppetta, comunque, a differenza di quanto cerca di far credere chi non riesce ad andare avanti.



