Coppa Italia, risultati del â€‹secondo turno e abbinamenti del terzo

Risultati delle partite giocate oggi per il secondo turno della Coppa Italia:

BENEVENTO-Imolese 3-1

BRESCIA-Pro Vercelli 5-2 ai rigori

CITTADELLA-Monopoli 1-0

Cremonese-PISA 5-7 ai rigori

CROTONE-Giana Erminio 4-0

Foggia-CATANIA 1-3

HELLAS VERONA-Juve Stabia 4-1

Lecce Feralpi Salò posticipata a martedì 7 agosto

LIVORNO-Casertana 8-7 ai rigori

PADOVA-Monza 1-0

PALERMO-VICENZA 8-7 ai rigori

Perugia-NOVARA 1-3

PESCARA-Pordenone 6-5 ai rigori

SALERNITANA-Rezzato 6-1

Venezia-SUD TIROL 0-1

VIRTUS ENTELLA-Siena 3-0.



Questi gli abbinamenti del terzo turno della Coppa Italia, in gara unica, in programma domenica 12 agosto.

Bologna-Padova

Brescia-Novara

Cagliari-Palermo

Chievo-Pescara

Empoli-Cittadella

Frosinone-Sud Tirol (neutro di Benevento porte chiuse)

Genoa-vincente Lecce-Feralpi Salò

Hellas Verona-Catania

Livorno-Crotone

Parma-Pisa

Sampdoria-Viterbese

Sassuolo-Ternana

Spal-Spezia

Torino-Cosenza

Udinese-Benevento

Virtus Entella-Salernitana.(ANSA).

