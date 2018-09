Sconfitte a tavolino per Monterosi e Lupa. Albalonga ai sedicesimi

di Paolo Baldi

Pubblicate le disposizioni del Giudice Sportivo in riferimento alle gare di Coppa Italia Serie D disputate lo scorso weekend e ai ricorsi riguardanti due partite del 1° turno. Accolti i reclami di Monterosi, Lupa Roma e pertanto . alle due società è stata applicata la sconfitta a tavolino per aver schierato due calciatori squalificati nel confronto diretto del 26 agosto.

In virtù di queste decisioni, l’Albalonga, salvo eventuali ricorsi alla Corte sportiva di appello, passa direttamente ai sedicesimi (sfida col Savoia, chi giocherà in casa sarà stabilito tramite sorteggio) che si giocherà il 10 ottobre.

